День рождения соломинки от коктейлей отмечается ежегодно 3 января

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netДля многих людей использование соломинки для коктейлей стало неотъемлемой частью процесса питья, и 3 января 2025 года отмечается день, посвященный этому простому, но важному изобретению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии