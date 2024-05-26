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Суд снял с президента «Барселоны» Лапорты обвинение во взяточничестве

Суд Барселоны отменил решение об обвинении «Барселоны» и президента клуба Жоана Лапорты во взяточничестве за выплаты экс-вице-президенту судейского комитета Испании (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, сообщает испанское государственное информационное агентство EFE.

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