Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Когда же этого пидараса грохнут!Зеленский назвал ...
  • В К
    👍После провала фил...
  • александр бажан
    Почему Путин или Россия должны договариваться с Зеленским, ведь зеля давно не президент. Проще договариваться  с двор...В Госдуме назвали...

Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны российских судов

Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны российских судов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания и преследования российских судов в нейтральных водах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх