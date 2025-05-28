Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны российских судов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания и преследования российских судов в нейтральных водах.
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