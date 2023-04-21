Более двух килограмм наркотиков изъяли у жителя Талдыкоргана

2,5 килограмма гашиша изъяли у 46-летнего жителя Талдыкоргана, передает inAlmaty.kz. В пресс-службе департамента полиции региона сообщили о проведении спецоперации, по результатам которой из незаконного оборота изъято около 2,5 килограмма гашиша.