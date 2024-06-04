Беспилотник США RQ-4B Global Hawk пропал с радаров над Черным морем

Стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk заметили в небе над Черным морем. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», это произошло примерно в 10:41 по московскому времени.
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