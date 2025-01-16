Медицинский институт начнет готовить медицинских экспертов

Петрозаводский госуниверситет получил лицензии на две новые специальности ординатуры. В 2024 году мы подали заявления о внесении в лицензию ПетрГУ двух специальностей: управление и экономика фармации и судебно-медицинская экспертиза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии