All 10 Friends Christmas Episodes, Ranked

From awkward holiday gatherings to heartfelt moments and memorable comedy, we're ranking 10 Christmas-season episodes of Friends from worst to best.
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