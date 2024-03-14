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«Ригла» выкупила точки петербургской сети «Народная аптека»

Эксперты считают, что сделка могла обойтись в 70-80 млн рублей. Аптечная компания «Ригла» (бренды «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека») приобрела 15 точек «Народной аптеки» в Петербурге и Ленинградской области.

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