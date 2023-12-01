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🇷🇺 Прекращение работы Северо-Крымского канала нанесло рисоводству Крыма ущерб в

🇷🇺 Прекращение работы Северо-Крымского канала нанесло рисоводству Крыма ущерб в 100 млн рублей Рисоводческие предприятия получат компенсацию в полном объеме, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире программы «7 дней в деталях» на радио «Спутник в Крыму».

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