🇷🇺 Прекращение работы Северо-Крымского канала нанесло рисоводству Крыма ущерб в 100 млн рублей Рисоводческие предприятия получат компенсацию в полном объеме, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире программы «7 дней в деталях» на радио «Спутник в Крыму».
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