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Парламентская газета

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Гендиректор «Умного дома» рассказал о росте спроса на смарт-устройства

Гендиректор «Умного дома» рассказал о росте спроса на смарт-устройства

В России отмечается высокий спрос на смарт-устройства, например, колонки с голосовым помощником. При этом «умные» счетчики не пользуются широкой популярность, хотя они и намного больше облегчат жизнь, рассказал «Парламентской газете» генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин.

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