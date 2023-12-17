Гендиректор «Умного дома» рассказал о росте спроса на смарт-устройства

В России отмечается высокий спрос на смарт-устройства, например, колонки с голосовым помощником. При этом «умные» счетчики не пользуются широкой популярность, хотя они и намного больше облегчат жизнь, рассказал «Парламентской газете» генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин.