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Авто - Мото - Новости

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BMW выпустила первый спорткар серии M Performance в линейке Neue Klasse

BMW выпустила первый спорткар серии M Performance в линейке Neue Klasse

BMW подготовила для iX3 второго поколения версию M Performance. Первая «заряженная» производная в современной линейке электромобилей Neue Klasse демонстрирует действительно впечатляющие цифры — настолько, что они не выглядели бы неуместно и на полноценной модели M.

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