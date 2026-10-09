BMW выпустила первый спорткар серии M Performance в линейке Neue Klasse

BMW подготовила для iX3 второго поколения версию M Performance. Первая «заряженная» производная в современной линейке электромобилей Neue Klasse демонстрирует действительно впечатляющие цифры — настолько, что они не выглядели бы неуместно и на полноценной модели M.
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