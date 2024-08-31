Сотрудники Тамбовского линейного отдела приняли участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

В преддверии «Дня знаний», в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу», сотрудники Тамбовского линейного отдела совместно с представителями муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних приняли участие в организации детского праздника для первоклассников «До свидания, лето! Здравствуй, школа!».