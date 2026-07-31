В Лефортовском суде Москвы прошло заседание по делу певицы Долиной

В Лефортовском суде Москвы прошло новое заседание по делу певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости Суд продолжил рассмотрение иска Долиной к обманувшим ее мошенникам о взыскании 176 миллионов рублей.
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