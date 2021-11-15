На ТВ-канале НТВ недавно показывали один интересный фильм о российской «несистемной оппозиции». Очень хороший фильм, я бы даже сказал – «с жирной фактурой», причём, вы удивитесь, что это определение дал не я, а один из видных деятелей этой самой «оппозиции» Илья Яшин В фильме показали очень многое – методы работы, организацию, а самое главное – кто и так финансирует всю эту лавочку.
В отряде российской оппозиции завёлся партизан
Комментарии
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Рада
Nikolay Zakharov
Здесь говорят, что Навальный не называл имена коррупционеров, надо быть слепым и глухим, чтобы это утверждать. После его видеороликов, вся страна знает о Чайке с сыновьями, загородных виллах Медведева, дворце президента Путина, и ногих чиновников рангом ниже. И в каком месте наврал Навальный, пока никто не может опровергнуть его разоблачения. За что Путин и пытался убить его, а раз он выжил, то вот в тюрьму попал. Хотя эти места давно ждут своих настоящих сидельцев, это правящая коррумпированная верхушка, во главе с их поханом. Ни какими законами на вечное правление, не изменит ситуацию, вор и его подельники должен сидеть в тюрьме.
Продали все , и по сей день продают.... Народу платят за труд копейки, пенсия копеешная.. Пример тому все страны... Россия самая богатая страна в мире, с беднеющим, рабочим народом.. По вине властелинов.
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4 час.
2
Рада
Nikolay Zakharov
Здесь говорят, что Навальный не называл имена коррупционеров, надо быть слепым и глухим, чтобы это утверждать. После его видеороликов, вся страна знает о Чайке с сыновьями, загородных виллах Медведева, дворце президента Путина, и ногих чиновников рангом ниже. И в каком месте наврал Навальный, пока никто не может опровергнуть его разоблачения. За что Путин и пытался убить его, а раз он выжил, то вот в тюрьму попал. Хотя эти места давно ждут своих настоящих сидельцев, это правящая коррумпированная верхушка, во главе с их поханом. Ни какими законами на вечное правление, не изменит ситуацию, вор и его подельники должен сидеть в тюрьме.
Все все знают, понимают. Да и Путин тоже все понимает, не разрешают ему поступать иначе, не разрешают народу России жить нормально. На Российской земле центр банк под руководством чужаков... Этим , и многим другим... все сказано.
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4 час.
1
Рада
Ведь возьмите в пример Израиль, там пенсионные пособия на много больше. Попробуйте поехать на работу в эту страну россиянину, не пустят. Но зато Путин платит уехавшим на пмж.. Пенсии, пусть копейки, но уехавшим в Израиль, эти накопления как подарок. А российские пенсионеры выживают... На мизерные пенсии. Никому не нужные. Хотя работали на свою страну, в девяностые, лишеные накоплений. Позор всем... Кто у власти. А Путину особенно должно быть стыдно за свою работу... За которую он даже не знает сколько ему платят, сам сказал об этом, тихо хихикаЯ.
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3 час.
1
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