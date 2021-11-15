В отряде российской оппозиции завёлся партизан

Рада

Nikolay Zakharov

Здесь говорят, что Навальный не называл имена коррупционеров, надо быть слепым и глухим, чтобы это утверждать. После его видеороликов, вся страна знает о Чайке с сыновьями, загородных виллах Медведева, дворце президента Путина, и ногих чиновников рангом ниже. И в каком месте наврал Навальный, пока никто не может опровергнуть его разоблачения. За что Путин и пытался убить его, а раз он выжил, то вот в тюрьму попал. Хотя эти места давно ждут своих настоящих сидельцев, это правящая коррумпированная верхушка, во главе с их поханом. Ни какими законами на вечное правление, не изменит ситуацию, вор и его подельники должен сидеть в тюрьме.