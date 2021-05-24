Стас Пьеха рассказал, чем Манижа отличается от других российских участников на Евровидении

Новости Россоши и РоссииШоу-бизнесСтас Пьеха рассказал, чем Манижа отличается от других российских участников на ЕвровиденииПопулярный российский исполнитель Стас Пьеха дал комментарий по поводу номера певицы Манижи в финале Евровидения.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAнатолий РайковНи чего Русского в выступлении Манижи нету.Это просто пародия на Русскость.Что на западе хотели услышать то на сцене Маняша и показала.А вообще то в России много талантов,только на Евровидиние их не пропустят и Стас Пьеха про это хорошо знает.Феминизм и туда пролез. https://youtu.be/917O0vlzVu0?list=RDRN5k0lww4VAКомментировать
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