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Стас Пьеха рассказал, чем Манижа отличается от других российских участников на Евровидении

Стас Пьеха рассказал, чем Манижа отличается от других российских участников на Евровидении

Популярный российский исполнитель Стас Пьеха дал комментарий по поводу номера певицы Манижи в финале Евровидения.

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Aнатолий Райков
Ни чего Русского в выступлении Манижи нету.Это просто пародия на Русскость.Что на западе хотели услышать то на сцене Маняша и показала.А вообще то в России много талантов,только на Евровидиние их не пропустят и Стас Пьеха про это хорошо знает.Феминизм и туда пролез. https://youtu.be/917O0vlzVu0?list=RDRN5k0lww4VA

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