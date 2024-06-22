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Украинские дроны атаковали сразу три региона – пострадал мирный житель

Украинские дроны атаковали сразу три региона – пострадал мирный житель

Киевский режим организовал атаку с помощью дронов на центральные регионы России. В результате в Белгородской области пострадал мирный житель, в Курской – загорелось здание Детского дома, в Брянской повреждены частный и многоквартирный дома.

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