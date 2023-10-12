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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле проверили долгострой, чья готовность за три месяца подросла на 1%

В Барнауле проверили долгострой, чья готовность за три месяца подросла на 1%

Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года Долгострой на улице Петра Сухова / Фото: Андрей Чурилова, "Вечерний Барнаул" Власти Барнаула на выездном заседании обсудили завершение строительства многоквартирного дома № 34 по улице Петра Сухова, сообщает мэрия.

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