В Барнауле проверили долгострой, чья готовность за три месяца подросла на 1%

Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года Долгострой на улице Петра Сухова / Фото: Андрей Чурилова, "Вечерний Барнаул" Власти Барнаула на выездном заседании обсудили завершение строительства многоквартирного дома № 34 по улице Петра Сухова, сообщает мэрия.