Десятиклассница из Левобережного страла призером Всероссийского танцевального конкурса

Талантливая десятиклассница школы №158 вновь покоряет сцены столицы и наши сердца. Ученица 10 «Б» класса Мария Митюшина стала Лауреатом первой степени на Всероссийском конкурсе-фестивале «GAMMA» с номером «Продолжая мечтать», который поставила самостоятельно и посвятила гонщикам Формулы-1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии