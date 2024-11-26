Десятиклассница из Левобережного страла призером Всероссийского танцевального конкурса

Талантливая десятиклассница школы №158 вновь покоряет сцены столицы и наши сердца. Ученица 10 «Б» класса Мария Митюшина стала Лауреатом первой степени на Всероссийском конкурсе-фестивале «GAMMA» с номером «Продолжая мечтать», который поставила самостоятельно и посвятила гонщикам Формулы-1.