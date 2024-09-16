Заморившую голодом ребенка оставили под стражей в Новосибирске

Суд оставил без изменения меру пресечения обвиняемой в истязании и убийстве ребенка. Адвокат обвиняемой подавал жалобу на постановление Новосибирского районного суда от 15 августа о продлении меры пресечения.
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