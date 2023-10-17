НОВЫЙ STEAM АККАУНТ КАЗАХСТАН✅ТУРЦИЯ✅АРГЕНТИНА✅

✅После оплаты вы получите ОБСАЛЮТНО НОВЫЙ АККАУНТ СТИМ С РЕГИОНОМ КОТОРЫЙ ВЫ ВЫБРАЛИ ✅Аккаунт будет лично ваш ✅Аккаунт зарегистрирован лично продавцом ✅Вы будете первым владельцем аккаунта ✅Аккаунт ни кто не украдет и не восстановит Для корректного отображения валюты, указанной в описании товара, необходимо использование VPN (подойдёт даже бесплатный) с IP адресом страны аккаунта только для покупок, для загрузки и запуска игр VPN не требуется! +За положительный отзыв вы получите подарок в виде купона 5% на следующую покупку ✅После оплаты вы моментально получаете данные от аккаунта и данные от почты ✅Данные в виде: Логин:пароль стим:Логин:пароль почта ✅Вы можете сменить все данные от аккаунта, а также привязать мобильный аутентификатор Steam Guard .