Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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CNN: у Трампа уже обсуждают параметры мирного соглашения по Украине. Что предлагают американцы?

CNN: у Трампа уже обсуждают параметры мирного соглашения по Украине. Что предлагают американцы?

CNN со ссылкой на свои источники в переходной команде Дональда Трампа утверждает, что избранный президент США может потребовать прекратить огонь в Украине для начала мирных переговоров «Команда Трампа намерена настаивать на прекращении огня в Украине на время мирных переговоров между Москвой и Киевом, рассказали два осведомленных источника.

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