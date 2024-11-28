CNN: у Трампа уже обсуждают параметры мирного соглашения по Украине. Что предлагают американцы?

CNN со ссылкой на свои источники в переходной команде Дональда Трампа утверждает, что избранный президент США может потребовать прекратить огонь в Украине для начала мирных переговоров «Команда Трампа намерена настаивать на прекращении огня в Украине на время мирных переговоров между Москвой и Киевом, рассказали два осведомленных источника.