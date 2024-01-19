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Госдума предлагает лишать иноагентов имущества и званий за фейки об армии

Госдума предлагает лишать иноагентов имущества и званий за фейки об армии

Лидеры фракций Госдумы предлагают ужесточить наказание за фейки о ВС России.Депутаты подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о русской армии и призывах к совершению преступлений против государства.

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