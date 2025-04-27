Татарстанцев предупредили о заморозках и сильном ветре в ближайшие сутки

В ночь на 28 апреля и ранним утром в Татарстане и Казани синоптики прогнозируют усиление ветра северо-западного направления с порывами до 15–20 метров в секунду, а также гололедицу на отдельных участках дорог.
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