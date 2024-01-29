FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 741 подписчик

Политолог высказался о вероятности подрыва Евросоюзом экономики Венгрии

Политолог высказался о вероятности подрыва Евросоюзом экономики Венгрии

Политолог Топорнин усомнился в планах Евросоюза подорвать экономику Венгрии Европейский союз (ЕС) вряд собирается подорвать экономику Венгрии из-за позиции по выделению помощи Украине, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх