Политолог высказался о вероятности подрыва Евросоюзом экономики Венгрии

Политолог Топорнин усомнился в планах Евросоюза подорвать экономику Венгрии Европейский союз (ЕС) вряд собирается подорвать экономику Венгрии из-за позиции по выделению помощи Украине, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
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