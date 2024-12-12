Лиам Лоусон: Надеюсь на будущее в Формуле 1

Getty Images / Red Bull Content PoolНовозеландский гонщик Visa Cash App RB Лиам Лоусон после финиша Гран При Абу-Даби формально прекратил быть пилотом Формулы 1, поскольку контракта на 2025 год у спортсмена нет.
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