«Колорадо» забрал Людвига с драфта отказов «Питтсбурга». У защитника 5 очков, «минус 12» и 47 минут штрафа в 33 играх в прошлом сезоне

24-летний защитник дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне. Он провел за «Пингвинс» 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 12», 47 минутах штрафа и среднем времени на льду 11:48.