У россиян День Победы ассоциируется с гордостью и победой над фашизмом

Аналитики исследовательского центра Feedback провели опрос и выяснили, что День Победы сохраняет устойчивое значение для большинства россиян: 89% респондентов уверены в его важности, причём 68% оценили этот праздник на максимальные 10 баллов из десяти возможных.
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