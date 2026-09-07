МЧС отправило вертолёт для спасения альпинистов под лавиной

В Кабардино-Балкарии 10 альпинистов оказались под лавиной. МЧС России организовало выезд двух спасательных групп, одна из которых задействовала вертолёт, чтобы оказать помощь пострадавшим.
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