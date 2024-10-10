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Основательницу сети кафе "Андерсон" Татулову признали иноагентом за критику СВО

Основательницу сети кафе "Андерсон" Татулову признали иноагентом за критику СВО

Основательницу сети кафе "Андерсон" Анастасию Татулову признали иностранным агентом за посты с критикой специальной военной операции в социальных сетях, а также за оказание информационной помощи другим иноагентам.

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