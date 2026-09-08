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Татар-информ

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Тренер Олейникова о переходе в ЦСКА: «Он хороший парень, но так не поступают»

Тренер Олейникова о переходе в ЦСКА: «Он хороший парень, но так не поступают»

Фото: pfcks.ru Бывший тренер полузащитника Ивана Олейникова, работавший с ним в «Крыльях Советов», Владимир Гришин осудил поведение футболиста, который на финишной прямой сорвал переход в «Рубин» и выбрал ЦСКА.

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