Тренер Олейникова о переходе в ЦСКА: «Он хороший парень, но так не поступают»

Фото: pfcks.ru Бывший тренер полузащитника Ивана Олейникова, работавший с ним в «Крыльях Советов», Владимир Гришин осудил поведение футболиста, который на финишной прямой сорвал переход в «Рубин» и выбрал ЦСКА.
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