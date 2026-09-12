«Фрайбург» разгромил «Боруссию М» и возглавил таблицу Бундеслиги

Сегодня, 12 сентября, состоялся матч 3-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Боруссией» М.Сегодня, 12 сентября, состоялся матч 3-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Боруссией» М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым