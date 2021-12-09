Контейнерный рынок РФ в 2021 году может вырасти на 11,4% - "Трансконтейнер"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости/Прайм. Российский контейнерный рынок по итогам текущего года может увеличиться на 11,4% в годовом выражении, в 2022 году темпы роста по прогнозам снизятся до 11%, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Трансконтейнера".