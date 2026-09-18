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Продажи подержанных авто в России упали на 8,4%

Продажи подержанных авто в России упали на 8,4%

Продажи подержанных авто в России упали второй месяц подряд, лидирует Lada, Toyota на втором месте.По итогам августа 2026 года в России было продано 518,2 тыс легковых автомобилей с пробегом.

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