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Великобритания рассматривает снижение порога для налога на дорогую недвижимость

Великобритания рассматривает снижение порога для налога на дорогую недвижимость

Британское правительство рассматривает возможность снизить порог, с которого будет взиматься дополнительный налог на дорогую недвижимость, с £2 млн до £1,5 млн.

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