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В Вологде главврач онкодиспансера получил срок за взяточничество

В Вологде главврач онкодиспансера получил срок за взяточничество

В судебном разбирательстве установлено, что 51-летний мужчина, занимавший должность главного врача в Вологодском областном онкологическом диспансере с 2019 года, в период с 2021 по 2022 годы предложил представителям двух организаций передать ему взятку.

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