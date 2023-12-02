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Станислав Поздняков: «У западных чиновников, которые критикуют проведение Игр Дружбы, нет никакого морального права на это»

– В следующем году пройдут Игры БРИКС и Игры Будущего. Многие западные спортивные чиновники критикуют Россию за попытку создать альтернативное олимпийское движение.

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