Макрон заявил Путину о приверженности Парижа суверенитету Украины

Франция привержена суверенитету Украины и готова добиваться выполнения Минских соглашений в рамках нормандского формата, заявил французский президент Эммануэль Макрон 14 декабря в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Франция привержена суверенитету Украины и готова добиваться выполнения Минских соглашений в рамках нормандского формата, заявил французский президент Эммануэль Макрон 14 декабря в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
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