Депутат парламента Молдавии назвала задержание Лунгу попыткой запугать оппозицию

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер в среду, 29 мая, прокомментировала «Известиям» задержание лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу в аэропорту Кишинева, назвав действия властей страны попыткой запугать оппозицию.
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