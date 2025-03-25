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Орловские новости

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Орловский депутат Рыбаков хочет проверить чиновников из-за проблем с аэропортом

Орловский депутат Рыбаков хочет проверить чиновников из-за проблем с аэропортом

Орловский депутат Виталий Рыбаков рассказал, что будет лично требовать внутреннего расследования в отношении профильных чиновников команды Клычкова на мартовской сессии Орловского облсовета из-за проблем со строительством аэропорта.

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