Орловский депутат Рыбаков хочет проверить чиновников из-за проблем с аэропортом

Орловский депутат Виталий Рыбаков рассказал, что будет лично требовать внутреннего расследования в отношении профильных чиновников команды Клычкова на мартовской сессии Орловского облсовета из-за проблем со строительством аэропорта.
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