Замглавы офиса Зеленского Машовец предложил Германии увеличить помощь Украине

Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец провел встречу с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Тобиасом Линднером, в ходе которой предложил Берлину увеличить помощь Киеву для укрепления безопасности страны.
Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец провел встречу с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Тобиасом Линднером, в ходе которой предложил Берлину увеличить помощь Киеву для укрепления безопасности страны.
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