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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    А лучше бы п⁰е⁶алась😏😂Лобода поругалась...

Юрист раскрыл, придется ли Инстасамке заплатить за пожар в квартире

Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) будет обязана возместить ущерб при пожаре в квартире на Тверском бульваре в Москве, если будет установлено, что она нарушила правила безопасности….

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