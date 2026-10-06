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Контрафронт

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Иран: один военнослужащий пограничного полка Джакигур был убит и двое других получили ранения после...

Иран: один военнослужащий пограничного полка Джакигур был убит и двое других получили ранения после того, как боевики открыли огонь по их автомобилю на дороге Джакигур-Раск, возле моста Джакигур в округе Раск, провинция Систан и Белуджистан, в вечерние часы 5 октября.

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