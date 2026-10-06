Иран: один военнослужащий пограничного полка Джакигур был убит и двое других получили ранения после того, как боевики открыли огонь по их автомобилю на дороге Джакигур-Раск, возле моста Джакигур в округе Раск, провинция Систан и Белуджистан, в вечерние часы 5 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым