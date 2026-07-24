Гуманоидные роботы приближаются к «моменту ChatGPT»

Индустрия гуманоидных роботов может пережить свой «момент ChatGPT» к концу 2028 года. Об этом заявил Ван Хэ (Wang He), основатель и технический директор пекинской (Beijing) компании Galbot Co Ltd, основываясь на текущих темпах накопления данных и тенденциях сходимости моделей.