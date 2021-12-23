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Мадуро сообщил, что Венесуэла начнет бустерную вакцинацию «Спутником Лайт»

Мадуро сообщил, что Венесуэла начнет бустерную вакцинацию «Спутником Лайт»

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в государство начнет осуществлять вакцинацию бустерной дозой препаратом «Спутник Лайт» с 3 января, ведь данная вакцина продемонстрировала высокую эффективность против омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

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