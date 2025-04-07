🚰 В Евпатории продолжают восстанавливать водоснабжение после ремонта сетей Идёт заполнение резервуаров чистой воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
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🚰 В Евпатории продолжают восстанавливать водоснабжение после ремонта сетей Идёт заполнение резервуаров чистой воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».