ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Захотел хоромы царские — плати»: Леонтьев вывел россиян из себя, сэкономив 27 млн рублей на американских налогах

«Захотел хоромы царские — плати»: Леонтьев вывел россиян из себя, сэкономив 27 млн рублей на американских налогах

Стоимость особняка Валерия Леонтьева в Майами давно приближается к миллиарду рублей. 77-летний певец всегда исправно оплачивал налоги за дом, но совсем недавно они значительно подскочили и заметно ударили по карману «бедного» артиста.

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Комментарии
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Майя Majesty
И вот кого ...е...т &quot;чужое горе&quot;?!  Платит налоги, имеет недвижимость где хочет.  Личное дело везде залезть в чужой карман-это дело государственной важности для каждого Полиграфа Полиграфовича Шарикова  &quot;Взять всё, да и поделить&quot; с.  Мечта так и осталась у нищебродов и маргиналов в России.
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1 м.
Валерий Светлый
дедушке пора в зоопарк
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1 м.