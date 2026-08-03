«Захотел хоромы царские — плати»: Леонтьев вывел россиян из себя, сэкономив 27 млн рублей на американских налогах

Майя Majesty

И вот кого ...е...т "чужое горе"?! Платит налоги, имеет недвижимость где хочет. Личное дело везде залезть в чужой карман-это дело государственной важности для каждого Полиграфа Полиграфовича Шарикова "Взять всё, да и поделить" с. Мечта так и осталась у нищебродов и маргиналов в России.