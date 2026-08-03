«Захотел хоромы царские — плати»: Леонтьев вывел россиян из себя, сэкономив 27 млн рублей на американских налогах

Стоимость особняка Валерия Леонтьева в Майами давно приближается к миллиарду рублей. 77-летний певец всегда исправно оплачивал налоги за дом, но совсем недавно они значительно подскочили и заметно ударили по карману «бедного» артиста.
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