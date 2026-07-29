Студенты строительного отряда «Смоленскэнерго» провели урок электробезопасности в ДОЛ «Смена»

Представители строительных отрядов «Энергет» (смоленского филиала «МЭИ») и «Эйнштейн» (сборная профильных ссузов) совместно с сотрудниками службы охраны труда филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» провели занятие по электробезопасности для ребят, отдыхающих в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) «Смена».
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