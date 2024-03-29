Диверсанты пытаются прорваться через границу: Русская артиллерия дала бой в Белгородчине

Соответствующее видео в своём телеграм-канале опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале опубликовал кадры борьбы с диверсантами.
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