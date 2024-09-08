В «Петергоф» изменится режимы работы некоторых фонтанов

В связи с подготовкой к фестивалю «Сказки Пушкина» В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» 20 и 21 сентября состоится осенний фестиваль фонтанов «Сказки Пушкина» (6+), посвященный Году семьи и юбилею Александра Пушкина.