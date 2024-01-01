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Пеллегрини о Саудовской Аравии: «Много денег, я колебался, но это нелояльно к «Бетису». Из Китая было хорошее предложение – оно позволило познакомиться с Японией, Вьетнамом»

Пеллегрини о Саудовской Аравии: «Много денег, я колебался, но это нелояльно к «Бетису». Из Китая было хорошее предложение – оно позволило познакомиться с Японией, Вьетнамом»

«Было предложение предложение из Саудовской Аравии. Много денег. Я сказал «да» Китаю много лет назад.

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